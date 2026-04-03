Auto als Filmstar: Der Teufel fährt Maybach – Product Placement für Mercedes-Luxus

Im zweiten Teil von „Der Teufel trägt Prada“ spielt die neue Maybach S-Klasse eine tragende Rolle. Was verspricht sich Mercedes von diesem „Product Placement“?
Genau 20 Jahre ist es her, dass der Regisseur David Frankel der überdrehten Modewelt ein satirisches Denkmal gesetzt hat. Meryl Streep als arrogante Chefin einer bekannten Modezeitschrift und Anne Hathaway in der Rolle ihrer liebenswerten Assistentin nehmen das Publikum mit auf eine Reise der Eitelkeiten mitten hinein in den großen Haute-Couture-Zirkus. Zur besonders luxuriösen Filmausstattung gehörte damals auch die S-Klasse von Mercedes, in der Miranda Priestly (Meryl Streep) standesgemäß zu den Fashion Shows vorgefahren ist.