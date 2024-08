Wann immer möglich, sollte das Auto so abgestellt werden, dass es nicht zu sehr aufheizt. Findet sich kein Schatten, kann alternativ eine Sonnenschutzfolie verwendet werden, um die Hitze möglichst draußen zu halten. Die Sonnenschutzfolien gibt es mittlerweile auch als Rundumschutz, sodass die anderen Fenster ebenfalls geschützt sind.

Beim Fahren den Fahrtwind nutzen

Ohne Klimaanlage wird sich das Auto nach kurzer Zeit aufheizen, selbst wenn es zuvor im Schatten stand. Für etwas Abkühlung kann der Fahrtwind sorgen, wenn man das Fahrer- und Beifahrerfenster öffnet. Auf langen Strecken und bei hoher Geschwindigkeit kann das aber lästig sein. Die folgenden Gadgets verschaffen etwas Abkühlung ohne Klimaanlage.

Sprühflasche ins Auto legen

Füllen Sie vor dem Losfahren eine Sprühflasche mit kaltem Wasser und nehmen Sie diese mit ins Auto. Während der Fahrt können Sie sich so immer wieder eine kleine Abkühlung durch einen Sprühstoß verschaffen. Lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber „So stellen Sie Ihr eigenes Erfrischungsspray her“.

Autoventilator besorgen

Es gibt kleine Ventilatoren mit USB-Stecker für das Auto, die für Abkühlung sorgen können. Alternativ gibt es auch Modelle mit Batterien. Allerdings sollte man bei diesen Geräten aufpassen, dass sie nicht zum Geschoss im Auto werden. Sie sollten gut fixiert sein und das Sichtfeld nicht einschränken.

Kühlende Sitzunterlagen

Wer ohne Klimaanlage im Sommer Auto fahren muss, kann sich für extra Abkühlung eine kühlende Sitzunterlage besorgen. Das Sitzkissen wird über einen Anschluss in den Zigarettenanzünder gesteckt und kühlt anschließend herunter. Dadurch wird zwar die Luft nicht abgekühlt, dafür aber der Körper.

Kühlendes Handtuch ins Auto nehmen

Eine weitere Möglichkeit, um sich im Auto etwas Abkühlung ohne Klimaanlage zu verschaffen, wäre es, ein Handtuch mit Kühlfunktion zu besorgen. Das Handtuch wird vor dem Losfahren nassgemacht und soll dann über mehrere Stunden kühl bleiben. So können Sie es sich um die Schultern legen und schwitzen weniger.

Und was ist mit Ausziehen?

Das T-Shirt im Auto auszuziehen ist nicht verboten. Gesetzlich betrachtet ist das Auto ein geschützter Raum, in dem man auch nackt sein darf. Wie der ADAC-Anwalt Christian Heisl Antenne Bayern in einem Interview verriet, würde es erst problematisch werden, wenn sich andere Verkehrsteilnehmer durch die Nacktheit belästigt fühlten. Dann könnten sie den nackten Autofahrer anzeigen. Allerdings müsste hier gerichtlich geprüft werden, inwiefern eine Belästigung vorlag. Das reine Nacktsein im Auto ohne sexuellen Charakter stellt keinen Verstoß dar.