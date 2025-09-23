Autismus-Risiko?: Trump warnt Schwangere vor einem Medikament

1 Trump lieferte keine Belege für seine Warnung. (Archivbild) Foto: Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA

Die US-Regierung hatte schon länger angekündigt, etwas gegen die steigenden Autismus-Zahlen zu tun. Jetzt tritt Trump vor die Presse und nennt ein Medikamentenname.











Die US-Regierung warnt Schwangere vor der Einnahme eines bestimmten fiebersenkenden Schmerzmittels und bringt dabei ein Risiko von Autismus-Folgen für ihre Kinder ins Spiel. Präsident Donald Trump sagte mehrmals: „Nehmen Sie kein Tylenol.“ Schwangere sollten es nur dann einnehmen, wenn es absolut notwendig sei. Mehrere Medien berichteten, dass ein Zusammenhang zwischen dem Medikament und Autismus wissenschaftlich nicht untermauert sei. Trump lieferte keine Belege für seine Warnung.