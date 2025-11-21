Cathy Hummels schlüpft in "Sturm der Liebe" in eine Rolle, die ihr selbst sehr nahekommt. "Ich durfte mich selbst spielen - zumindest so, wie ich öffentlich wahrgenommen werde", verrät die 37-Jährige im Interview.
Cathy Hummels (37) feiert einen Gastauftritt in der beliebten ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". In den Episoden 4.503 und 4.504, die am 21. und 24. November ausgestrahlt werden, spielt sie sich selbst. Als Single gönnt sie sich im luxuriösen Fürstenhof eine entspannte Auszeit vom Dating-Alltag. Doch auch hier bleibt sie nicht unerkannt. Im Interview erzählt die Münchner Moderatorin und Unternehmerin, wie nah die Rolle an ihrem echten Leben ist.