Auszeit in Los Angeles: Schwangere Margot Robbie bereitet sich auf die Geburt vor

Hollywoodstar Margot Robbie (34, "Barbie") bereitet sich in Los Angeles, Kalifornien, darauf vor, zum ersten Mal Mutter zu werden. "Margot kann es kaum erwarten", verriet ein Insider dem "People"-Magazin und fügt hinzu, dass Robbie und ihr Ehemann, der britische Filmproduzent Tom Ackerley (34), "schon sehr lange Eltern werden wollten und so glücklich sind".

Margot Robbie arbeitete bis vor Kurzem

Neben den Geburtsvorbereitungen und Arztbesuchen in Los Angeles hat die Oscar-Nominierte "immer noch ein bisschen gearbeitet", so die Quelle weiter. "Sie scheint es zu lieben, beschäftigt zu sein." Nun scheine sie aber auch die Auszeit vom Drehen genießen zu können.

Robbie hat mehrere Projekte in Entwicklung, darunter "A Big Bold Beautiful Journey" des US-Regisseurs Kogonada mit Colin Farrell (48) und Phoebe Waller-Bridge (39). Eine weitere Quelle erzählte dem Magazin im Juli, dass "niemand" am Set "vermutete, dass sie schwanger war". Robbie "war super professionell und konzentriert während der Dreharbeiten", sagte die Quelle. "Sie hatte lange Tage, aber es schien keine große Sache für sie zu sein."

Margot Robbie und Tom Ackerley sind seit zehn Jahren ein Paar

Robbie und Ackerley sind seit 2014 zusammen, nachdem sie sich 2013 am Set von "Suite Française" kennengelernt hatten, wo er als Regieassistent arbeitete. Im Dezember 2016 gaben sie sich in einer privaten Zeremonie an der australischen Gold Coast das Jawort und halten ihre Beziehung weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Im Juli bestätigten dann mehrere Quellen, dass Robbie und Ehemann Tom Ackerley das erste Kind erwarten.

Wenig später zeigte sich der "Suicide Squad"-Star erstmals öffentlich mit Babybauch bei einem Besuch des Tennis-Turniers in Wimbledon. Am 9. September war es dann hochoffiziell auf dem roten Teppich soweit. Bei einer Vorführung in L.A. des von ihrer und Ackerlys Firma LuckyChap produzierten Films "My Old Ass" war der Babybauch nicht mehr zu übersehen. Diese Premiere feierte sie mit Regisseurin Megan Park (38), Schauspielerin Maisy Stella (20) und den Produzenten Ackerley, Josey McNamara (geb. 1986) und Bronte Payne.