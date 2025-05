Auszeit für den Sturm und Rote Rosen: Abschied auf Zeit: ARD-Telenovelas legen bald ihre Sommerpause ein

1 "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" gehen in die Sommerpause. Foto: ARD/Christof Arnold

"Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" verabschieden sich ab Ende Juni in die Sommerpause. So füllt die ARD die frei gewordene Sendezeit im Nachmittagsprogramm.











Die Fans der ARD-Telenovelas "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" müssen sich erneut auf einen Sommer ohne neue Folgen ihrer täglichen Lieblingsserien einstellen. Wie die ARD der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt hat, gehen die beiden Serien ab Ende Juni in die Sommerpause. Die letzten Episoden laufen am 27. Juni, mit neuen Folgen ist dann erst wieder ab dem 1. September zu rechnen.