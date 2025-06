Auszeichnungen: Tom Cruise und Dolly Parton erhalten Oscar-Ehrenpreise

2 Tom Cruise wird einen Ehren-Oscar erhalten.(Archivbild) Foto: Alberto Pezzali/Invision/AP/dpa

Im März 2026 werden die nächsten Oscar-Trophäen verliehen, einige Preisträger stehen jetzt schon fest. Ehren-Auszeichnungen gehen unter anderem an Hollywood-Star Tom Cruise und Sängerin Dolly Parton.











Los Angeles - Hollywood-Star Tom Cruise (62) und Country-Ikone Dolly Parton (79) werden mit Oscar-Ehrenpreisen ausgezeichnet. Auch die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (75) sowie der Szenenbildner Wynn Thomas erhalten Sonderehrungen, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills bekanntgab. Die Preise sollen im Rahmen der "Governors Awards"-Gala am 16. November in Los Angeles überreicht werden. Sie findet zum 16. Mal statt.