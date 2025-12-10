Auszeichnungen: Kommt sie? - Die Nobelpreise und ein großes Fragezeichen

Am 20. Dezember werden einige außergewöhnliche Menschen mit den Nobelpreisen ausgezeichnet - so ist es in Skandinavien Tradition. In diesem Jahr könnte es eine Besonderheit geben.
Oslo/Stockholm - Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado, der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai und zwölf Wissenschaftler werden heute feierlich mit den diesjährigen Nobelpreisen geehrt. Unklar blieb bis zuletzt, ob Friedensnobelpreisträgerin Machado angesichts von Drohungen der autoritären Führung ihres Landes persönlich zur Preisverleihung nach Oslo reisen kann - dort soll sie eigentlich in den Mittagsstunden (ab 13.00 Uhr) für ihren Kampf im Dienste der Demokratie mit dem wohl wichtigsten politischen Preis der Erde ausgezeichnet werden.