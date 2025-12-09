Auszeichnungen: Glockenblumen-Schmalbiene ist Wildbiene des Jahres 2026

Die neue Wildbiene des Jahres 2026 zeigt, wie wichtig Glockenblumen für heimische Arten sind. Was das für Wiesen, Gärten und Balkone bedeutet.
Stuttgart - Sie ist kaum größer als ein Fingernagel, tiefschwarz mit einigen schneeweißen Flecken – und ohne Glockenblumen kaum überlebensfähig: Die Glockenblumen-Schmalbiene ist die "Wildbiene des Jahres 2026", wie das gleichnamige Kuratorium des Arbeitskreises Wildbienen-Kataster mitgeteilt hat. Sie zeige, wie sehr heimische Wildbienen auf passende Blüten und einfache Nistplätze angewiesen seien, heißt es zur Begründung.