Auszeichnungen für Wein und Kulinarik: Es regnet Sterne fürs Remstal

Das Fachmagazin Wein + Markt hat Lemberger aus Württemberg verkostet und schickt einen weiteren Sternenregen ins Remstal, berichtet der Verein Remstal Tourismus. Vorgestellt werden durften pro Betrieb zwei Lemberger. Insbesondere den Vertretern einer kräftigen Stilistik mit teils ausgeprägtem Holzeinsatz attestiert die Jury dabei „internationales Format“ – und empfiehlt diese speziell auch dem Fachhandel.

Sternenregen für die Remstäler

Unter den Remstäler Vertretern der Sorte schaffte es das Weinstädter Weingut Bernhard Ellwanger mit beiden Weinen unter die Top-25. Die Jury vergab dabei 4 Sterne für den 2022 Lemberger Steillage Qualitätswein trocken und die Höchstwertung von 5 Sternen für den 2021 SL Großheppacher Wanne.

Ebenfalls über die Maximalanzahl von 5 vergebenen Sternen freuen sich die Fellbacher Weingärtner, besonders empfohlen wird hier der 2020 Fellbacher Lämmler Großes Gewächs Barrique. Unter den Testbesten mit jeweils 4 Sternen finden sich weiterhin das Weingut Kuhnle, Weinstadt, das Weingut Karl Haidle, Kernen, das Weingut Klopfer, Weinstadt, sowie das Weingut Sigloch aus Winnenden.

Malathounis punktet mit dem Wein

Es wird nicht mehr lange dauern, bis das Restaurant Malathounis in Stetten für seine moderne griechische Küche zum zehnten Mal einen Michelinstern erhält. Aber: Anna und Joannis Malathounis punkten vor allem auch mit ihrem Weinangebot. Beim „Grand Selection Wine Award 2025“ von Gault&Millau hat es der Stettener Spitzenbetrieb nun unter das Dutzend der deutschen Topadressen geschafft. Fünf rote Trauben stehen dort für eine „Einzigartige Weinkarte – herausragend in seiner Kategorie“. Beim Dutzend der Besten tummeln sich die Stettener unter Betrieben wie dem Lorenz Adlon Esszimmer in Berlin, dem Kronenschlösschen in Eltville am Rhein, oder dem Schwarzer Adler in Vogtsburg im Kaiserstuhl. Gault&Millau bewertet für die „Grand Selection“ den Umfang und die Vielfalt auf der jeweiligen Weinkarte national und international. Im Stettener Restaurant stehen momentan rund 450 Weine auf der Weinkarte.

Die Familie Malathounis hatte dieser Tage gleich nochmals Grund zum Feiern. Der Restaurant- und Weinführer Falstaff hat dem Stettener Gourmettempel in seiner neuesten Ausgabe 92 von 100 Punkten verliehen. „Joannis Malathounis’ Küche ist weder typisch griechisch noch typisch deutsch, sondern einfach einzigartig kreativ und sehr, sehr köstlich“, loben die Restaurantkritiker in ihrem Onlinebeitrag zum Gasthausguide Deutschland 2025. „Man schmeckt und sieht die Leichtigkeit, mit der all das passiert.“ Neben der Maximalpunktzahl für den Wein spendieren die Falstaff-Juroren 46 von 50 möglichen Punkten für das Essen.

„Modern Greek Cuisine“ nenne der Küchenchef seine Kompositionen, heißt es im Begleittext zum Toprestaurant im Remstal. Wobei die Hommage an seine griechischen Wurzeln nichts mit der Klischee-Fleischküche auf sich habe. Vielmehr kreiere Joannis Malathounis leichte, mediterrane Gerichte und setze dabei landestypische Akzente.