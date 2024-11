Auszeichnungen: Ayliva zur Künstlerin des Jahres bei Youtube gekürt

1 Ayliva vor Beginn des Youtube Music Award Dinner in Berlin. Foto: Carsten Koall/dpa

Ayliva gewinnt zum zweiten Mal den Titel als Künstlerin des Jahres. Mit Rapper Apache 207 liefert die Sängerin das meistgesehene Video bei Youtube. Ein Berliner Rapper wird zur «Legende».











Berlin - Die Sängerin Ayliva ist zum zweiten Mal in Folge von der Plattform Youtube zur Künstlerin des Jahres in Deutschland gekürt worden. Die 26-Jährige aus dem Ruhrgebiet setzte sich in der Kategorie "Artist of the Year" unter anderem gegen die Rapper Sido und Apache 207 durch, wie Youtube bei einer Gala in Berlin mitteilte.