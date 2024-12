Rust - BAP-Sänger Wolfgang Niedecken (73) wird im April für sein Lebenswerk mit einem Radio Regenbogen Award ausgezeichnet. Die Lebensgeschichte des gebürtigen Kölners zeige, dass Kunst und Menschlichkeit Hand in Hand gehen könnten, teilte Radio Regenbogen in Rust nördlich von Freiburg mit.

Weitere Awards gehen an die Moderatorin Barbara Schöneberger und den Gastgeber der Comedy-Show "LOL: Last One Laughing", Michael "Bully" Herbig.

Lesen Sie auch

Ausgezeichnet wird auch an die britische Sängerin Sophie, die mit der Indie-Pop-Band Sophie and the Giants bekannt wurde. "Der Durchbruch gelang Sophie 2020 mit "Hypnotized", einer Zusammenarbeit mit dem deutschen DJ Purple Disco Machine", berichtete Radio Regenbogen.

Die Komikerin und Schauspielerin Mirja Boes wird die Preisverleihung am 4. April im Europa-Park moderieren, wie der private Radiosender aus Baden-Württemberg berichtete. Er verleiht die undotierten Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show seit 1998.