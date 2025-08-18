Auszeichnung wird erstmals vergeben: MTV VMAs: Ricky Martin bekommt neuen Latin Icon-Award

Bei den MTV VMAs soll erstmals ein "Latin Icon"-Award vergeben werden. Dieser geht im Jahr 2025 an Ricky Martin. Und auch ein bekannter Rapper soll eine besondere Auszeichnung erhalten.
Ricky Martin (53) hat in seinen vielen Jahren im Musikgeschäft unzählige Preise abgestaubt - darunter auch zwei Grammys. Seit rund 18 Jahren ist der Stern des puerto-ricanischen Sängers auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame zu finden. Und eine besondere Ehre wird ihm im September zuteil: Der Sänger wird mit dem ersten jemals verliehenen "Latin Icon"-Award bei den anstehenden MTV Video Music Awards ausgezeichnet. Das haben die Verantwortlichen jetzt mitgeteilt.