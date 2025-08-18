Auszeichnung wird erstmals vergeben: MTV VMAs: Ricky Martin bekommt neuen Latin Icon-Award

Bei den MTV VMAs soll erstmals ein "Latin Icon"-Award vergeben werden. Dieser geht im Jahr 2025 an Ricky Martin. Und auch ein bekannter Rapper soll eine besondere Auszeichnung erhalten.

Ricky Martin (53) hat in seinen vielen Jahren im Musikgeschäft unzählige Preise abgestaubt - darunter auch zwei Grammys. Seit rund 18 Jahren ist der Stern des puerto-ricanischen Sängers auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame zu finden. Und eine besondere Ehre wird ihm im September zuteil: Der Sänger wird mit dem ersten jemals verliehenen "Latin Icon"-Award bei den anstehenden MTV Video Music Awards ausgezeichnet. Das haben die Verantwortlichen jetzt mitgeteilt.

"Wir freuen uns sehr, Ricky Martin mit dem ersten 'Latin Icon'-Award der VMAs 2025 auszuzeichnen", heißt es auf Instagram. Martin soll zudem während der Show am 7. September in New York live auftreten. Auch der seit vielen Jahren bekannte Rapper Busta Rhymes (53) wird performen und soll auf besondere Weise geehrt werden. Er erhält den ersten "Rock The Bells Visionary Award". Busta Rhymes' Kollege LL Cool J (57) soll durch den Abend führen.

Weitere Performances bei den VMAs

Neben Ricky Martin und Busta Rhymes wurden auch erste weitere Performer verkündet. Auf der Bühne stehen werden Sombr (20), Alex Warren (24), DJ Snake (39), J Balvin (40) und Sabrina Carpenter (26). Wer sich ihnen anschließt, ist bisher nicht bekannt.

Die Konkurrenz um die Awards ist wie immer riesig: Um den Titel des "Artist of the Year", also den Künstler oder die Künstlerin des Jahres, streiten sich etwa Lady Gaga (39), Bad Bunny (31), Beyoncé (43), Kendrick Lamar (38), Morgan Wallen (32), Taylor Swift (35) und The Weeknd (35).

Lady Gaga ging bei der Ankündigung der Nominierungen Anfang August als Favoritin ins Rennen und wurde in insgesamt zwölf Kategorien vorgeschlagen. Auf der Webseite der MTV Video Music Awards können Musikfans derzeit über ihre Favoritin oder ihren Favoriten in den jeweiligen Kategorien abstimmen.