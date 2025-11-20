Auszeichnung vom Bundespräsidenten: Zukunftspreisträger von Bosch wollen ihr Preisgeld spenden

Drei Ingenieure von Bosch sind mit dem Zukunftspreis des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Mit dem Preisgeld von 250 000 Euro wollen sie künftige Entwickler fördern.
Als Gewinner des Zukunftspreises haben Christoffer Uhr, Kai Weeber und Pierre Andrieu diese Woche bundesweite Bekanntheit erlangt. Nach der im ZDF gezeigten Gala in Berlin, wo sie am Mittwoch vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier für die Entwicklung eines serienreifen Brennstoffzellen-Antriebssystems für Schwerlast-Lkw ausgezeichnet wurden, wussten sie auch eine Antwort auf die Frage: Was machen Sie mit den 250 000 Euro Preisgeld?