Auszeichnung: Preis für Verständigung und Toleranz verliehen

Das Jüdische Museum in Berlin ehrt die frühere US-Botschafterin Amy Gutmann und den Physiker Daniel Zajfman. Sie erhalten den diesjährigen Preis für Verständigung und Toleranz.
Berlin - Die frühere US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, und der israelische Physiker Daniel Zajfman sind mit dem Preis für Verständigung und Toleranz ausgezeichnet worden. Das Jüdische Museum in Berlin vergibt ihn seit 2002 jährlich an Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft, die sich besonders um die Förderung der Menschenwürde, der Völkerverständigung, der Integration von Minderheiten und des Zusammenlebens unterschiedlicher Religionen und Kulturen verdient gemacht haben.