13 Sie schätzen und mögen sich: Bürgermeister Thomas Winterhalter hat Renate Eggers mit der Steinheimer Bürgermedaille ausgezeichnet. Foto: Andreas Essig/essigfoto.de

Die langjährige Kommunalpolitikerin Renate Eggers ist als erste Frau mit der Bürgermedaille der Stadt Steinheim ausgezeichnet worden. Die erste Medaille hatte vor 46 Jahren ihr Vater bekommen.











Aus ihrer Nervosität macht sie keinen Hehl. Ebenso wenig wie aus ihrer Vorfreude. Am Abend wird ihr die Bürgermedaille der Stadt Steinheim verliehen. Am Morgen sitzt Renate Eggers auf der Terrasse in ihrem Garten und erzählt. Der Blick geht zurück, aber auch nach vorn. Es ist ein dankbarer Blick. Und ein fröhlicher. Ganz so wie man die Steinheimerin kennt.