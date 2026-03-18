„Gastgeberin des Jahres“ Eva Klink erzählt, warum viele Köche schon am Kartoffelsalat scheitern, warum in der Wielandshöhe jeder Einzelne wichtig ist und was guter Service kostet.
Jeden Montag, wenn ihr Restaurant geschlossen hat, fährt die Chefin Eva Klink mit ihrem E-Bike in die Stuttgarter Innenstadt. Dann gönnt sie es sich, selbst einmal Gast in einem Lokal zu sein, und radelt nach dem Essen wieder den Buckel rauf zur Wielandshöhe. Jüngst wurde die 49-Jährige vom Magazin „Der Feinschmecker“ als „Gastgeberin des Jahres“ ausgezeichnet.