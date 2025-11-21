Auszeichnung für Weltmeister: Toni Kroos erhält Bundesverdienstkreuz für soziales Engagement

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Toni Kroos am Donnerstag in Madrid das Bundesverdienstkreuz überreichen. Der frühere Nationalspieler wird für sein jahrelanges Engagement für schwer kranke Kinder geehrt.
Eine besondere Ehrung für einen der erfolgreichsten deutschen Fußballer: Toni Kroos (35) wird am 27. November in Madrid mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) überreicht die Auszeichnung dem früheren Spieler von Real Madrid und FC Bayern München während seines dreitägigen Staatsbesuchs in Spanien, wie aus dem Terminkalender des Bundespräsidenten hervorgeht.