Auszeichnung für Tripsdrill: „Seit fast 100 Jahren ein Familienprojekt“ - Wirtschaftsmedaille für Tripsdrill

Der Erlebnispark Tripsdrill ist mit der Wirtschaftsmedaille ausgezeichnet worden. Diese gilt als eine der höchsten Ehrungen, die das Land an Wirtschaftsakteure vergibt.
Der Erlebnispark Tripsdrill ist mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Dies sei eine „Anerkennung für herausragende unternehmerische Leistung, Pioniergeist und bleibende Verdienste um Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft“, so Hoffmeister-Kraut bei der Übergabe der Medaille am 12. November in Stuttgart. Sie wird seit 1987 vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus verliehen und gilt als eine der höchsten Ehrungen, die das Land an Wirtschaftsakteure vergibt.