Emotionale Worte bei der BATFA-Verleihung in London: Seth Rogen widmet den Award für "The Studio" der verstorbenen Catherine O'Hara. Die "Kevin - Allein zu Haus"-Darstellerin spielte in der Comedy-Serie seine Mentorin.
Catherine O'Hara (1954-2026) bleibt für ihre Kollegen unvergessen. Als Seth Rogen (44) am Sonntag in London bei den BAFTA-TV-Awards auf die Bühne kam, widmete er den Preis der im Januar verstorbenen Schauspielerin. Die Comedy "The Studio", für die O'Hara und Rogen gemeinsam vor der Kamera standen, wurde bei dem britischen Fernsehpreis als beste internationale Serie ausgezeichnet.