Auszeichnung für Lebenswerk: Robert De Niro erhält Ehrenpalme in Cannes

Am 13. Mai wird Robert De Niro bei der Eröffnungszeremonie des 78. Filmfestivals in Cannes eine Ehrenpalme für sein Lebenswerk entgegennehmen. Für den Schauspieler ist sein Besuch an der Côte d'Azur einem ersten Statement zufolge wie eine Heimkehr...

Der zweifacher Oscarpreisträger Robert De Niro (81) wird in diesem Jahr mit einer Ehrenpalme des Filmfestivals in Cannes ausgezeichnet. Wie die Veranstalter mitteilten, nimmt der Hollywoodstar den prestigeträchtigen Preis am 13. Mai 2025 bei der Eröffnungszeremonie des 78. Festivals an der Côte d'Azur entgegen. Diese besondere Ehrung für sein Lebenswerk findet genau 14 Jahre nach seinem Einsatz als Jury-Präsident im Jahr 2011 statt.

"Ich habe eine so enge Verbindung zum Festival in Cannes...", erklärte De Niro nach Bekanntgabe der Ehrung in einem ersten Statement. "Besonders jetzt, wo so vieles in der Welt uns auseinanderzieht, bringt Cannes uns zusammen - Geschichtenerzähler, Filmemacher, Fans und Freunde. Es ist wie nach Hause zu kommen", so der US-amerikanische Schauspieler weiter. "Mit seinem verinnerlichten Stil, der in einem sanften Lächeln oder einem strengen Blick zum Vorschein kommt, ist Robert De Niro zu einer Kino-Legende geworden", heißt es in der Begründung des Festivals für diese Entscheidung.

Robert De Niro ist gern gesehener Gast in Cannes

De Niro blickt auf eine jahrzehntelange Beziehung zum wohl wichtigsten Filmfestival in Europa zurück. Seinen ersten großen Erfolg an der Croisette feierte er bereits im Jahr 1976, als "Taxi Driver" die Goldene Palme gewann. Im selben Jahr wurde auch "1900" mit De Niro in der Hauptrolle im Wettbewerb gezeigt. 1983 eröffnete "The King of Comedy" das Festival. 1986 kehrte er mit "The Mission" zurück, der ebenfalls mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde - eine Seltenheit für einen Schauspieler, in zwei Palmen-prämierten Filmen die Hauptrolle zu spielen. Zuletzt war De Niro 2023 für Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" in Cannes.

Ehrenpalmen werden in Cannes erst seit dem Jahr 2011 verliehen. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Alain Delon, Jodie Foster, Forest Whitaker, Tom Cruise, Michael Douglas, Harrison Ford, George Lucas oder Meryl Streep.