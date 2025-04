Auszeichnung für Lebenswerk: Joachim A. Wünning erhält das Bundesverdienstkreuz

1 Stolz präsentiert Joachim A. Wünning am Firmensitz in Renningen die Verleihungsurkunde für das Bundesverdienstkreuz. Foto: Simon Granville

Joachim A. Wünning, einer der erfolgreichsten Unternehmer in Renningen, hat das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Auch mit 94 Jahren brennt er für seine berufliche Leidenschaft.











„Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet“, schildert Joachim A. Wünning seine Überraschung über den Brief, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen werden soll. Am 28. März wurde dem 94-Jährigen die Auszeichnung für sein Lebenswerk in Leonberg durch Klaus Brenner überreicht. Stolz macht ihn die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. „Auch unsere Mitarbeiter haben sich sehr gefreut“, betont der Geehrte.