Auszeichnung für Lebenswerk: Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson erhält Ehrenpalme in Cannes

Regisseur Peter Jackson erhält in Cannes die Ehrenpalme für sein Lebenswerk. In seinem Schaffen treffe künstlerische Vision auf das Blockbuster-Kino Hollywoods, teilte das Festival zur Begründung mit.
Der legendäre neuseeländische Filmemacher Peter Jackson (64) wird in diesem Jahr mit einer Ehrenpalme des Filmfestivals in Cannes ausgezeichnet. Wie die Veranstalter mitteilten, nimmt der dreifache Oscarpreisträger den prestigeträchtigen Preis am 12. Mai 2026 bei der Eröffnungszeremonie der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes an der Côte d'Azur entgegen. Vor genau 25 Jahren zeigte Jackson bei dem Festival die ersten 26 Minuten seines bahnbrechenden Welterfolges "Der Herr der Ringe: Die Gefährten".