Auszeichnung für Garten-Fotos: Gräser zum Leuchten bringen – Stuttgarter Fotograf erhält renommierten Preis

Stauden und Gräser bei Sonnenaufgang: Martin Staffler aus Stuttgart-Weilimdorf hat die Morgenstimmung in einem Garten in der Region eingefangen. Das Foto wurde nun ausgezeichnet.

An einem Septembermorgen fährt Martin Staffler schon früh nach Ohmden (Kreis Esslingen) – um Fotos zu machen von dem Garten, der ihn so begeistert: viele Herbststauden und Ziergräser wachsen dort, Scheinsonnenhut und blauviolette Astern. Als die Sonne aufgeht, drückt der Gartenfotograf aus Stuttgart-Weilimdorf mehrere hundert Male den Auslöser seiner Kamera.

Eines der Fotos schickt er danach an die Jury des European Garden Photography Award (EGPA) – mit Erfolg: Staffler hat es bei dem international renommierten Gartenfotowettbewerb auf den zweiten Platz geschafft. Ein Gewinn fürs Renommee und 200 Euro Preisgeld fürs Portemonnaie.

Vielfalt an Pflanzen begeistert Stuttgarter

Den Ohmdener Garten, in dem das Foto geknipst wurde, hat ein Ehepaar über mehrere Jahre in Eigenregie gestaltet – und er fügt sich, wie Staffler findet, „hervorragend in die Landschaft“ mit angrenzender Streuobstwiese ein. Entdeckt hat er das Grünparadies bei einem Tag der offenen Gärten.

Der Stuttgarter Fotograf Martin Staffler bei der Arbeit. Foto: Martin Staffler/privat

„First Glimmer of Light“ hat der Weilimdorfer sein Foto getauft. „Während die Sonne zwischen den Häusern aufging, trafen ihre Strahlen Stück für Stück die Blütenrispen der Gräser und brachten sie zum Leuchten“, schwärmt er. „Langsam wurden einzelne Staudenblüten und strukturierende, abgeblühte Stauden erkennbar, während andere Bereiche der Beete einen dunklen, noch diffusen Kontrast dazu bildeten.“

Den Gartenstil der Familie Funke in Ohmden bezeichnet Staffler als modern. Die Pflanzen darin seien mehrjährig, in ihren Arten vielfältig und eine Bereicherung für Tiere wie Insekten. Dem Stuttgarter gefällt zudem, dass die Flora relativ pflegeleicht ist und – außer direkt nach der Pflanzung – nicht gegossen werden muss.

Martin Staffler ist Chefredakteur des Pflanzenmagazins „Gartenpraxis“ im Stuttgarter Verlag Eugen Ulmer. Zudem ist er als Garten-Fotograf für Kalender und Magazine und als Autor mehrerer Gartenbücher bekannt.