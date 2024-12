Auszeichnung für Engagement: Ihre Erfüllung liegt im Ehrenamt

1 Brigitte Ott-Göbel und Volker Göbel Foto: Caroline Holowiecki

Das Sillenbucher Ehepaar Brigitte Ott-Göbel und Volker Göbel hat die Ehrenmünze der Stadt Stuttgart erhalten. Über ihre Stiftung fördern die Eheleute seit 2007 Kinder- und Jugendprojekte.











Sagenhaft, diese Aussicht! Von ihrem Balkon im Dachgeschoss eines eleganten Mehrfamilienhauses in Sillenbuch haben Brigitte Ott-Göbel und ihr Mann Volker Göbel den halben Stadtbezirk im Blick. An sonnigen Tagen gleitet das Auge einmal ringsherum über die Halbhöhenlagen. Ja, dieses Sillenbuch ist ein bisschen schicksalhaft für die Eheleute. Hier haben sich die Oberschwäbin und der Rheinländer kennengelernt, 1981 war das in einer Selbsterfahrungsgruppe im Clara-Zetkin-Haus. Dort fanden sie nicht nur sich selbst, sondern auch den Partner fürs Leben.