Auszeichnung für den Erfolgstrainer: „Hier wurde ich geprägt“ – Jürgen Klopps Hommage an den Schwarzwald

1 Jürgen Klopp (li.) bei der Ehrung in der Villa Reitzenstein mit Winfried Kretschmann Foto: STZN/Dirk Preiß

Schon 2020 wurde Jürgen Klopp der Landesverdienstorden zugesprochen. Nun konnte er endlich überreicht werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann lobte den Fußballtrainer – der sich ausschließlich positiv an seine Heimat im Schwarzwald erinnerte.











Link kopiert



Ganz kurz rang er nach Worten – aber Jürgen Klopp wäre nicht er selbst, wenn ihm dann nicht doch recht schnell das Passende eingefallen wäre. Also sagte er am Dienstagnachmittag in der Villa Reitzenstein in Stuttgart: „Das ist ein spezieller Tag.“ Und berichtete dann, wie sehr ihn seine Heimat im Schwarzwald geprägt hat. „Ich bin sehr stolz darauf, Schwabe zu sein“, erklärte der in Stuttgart geborene Fußballtrainer, „die erste Fremdsprache, die ich lernen musste, war Hochdeutsch.“