Auszeichnung für Asperg: Eine einfache Wiese in Asperg wird zum Vorbild für den Klimaschutz

„Straßenoase“ heißt die Auszeichnung, die Asperg für seinen Einsatz für den Klimaschutz erhalten hat. Im Zentrum steht eine naturnahe Wiese mitten in der Stadt.
Mit einer klimafreundlich gestalteten Wiese an der Königstraße zeigt Asperg, wie jede Kommune einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten kann. Das zumindest findet das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, das den Wettbewerb „Straßenoasen“ ausgerufen hat. Die Jury kürte das Asperger Projekt als einen der Gewinner und zum Vorzeigebeispiel des Klimaschutzes. Aber was macht eine gute Klimaschutz-Wiese eigentlich aus?