Vor wenigen Tagen noch durfte Matthias Kuch, Leiter der Fellbacher Musikschule, den Gemeinderat als kleines Werbeforum nutzen: Denn da befand sich die Abstimmung noch mittendrin über den Musikschulwettbewerb BW 2025, der mit dem Titel „Hergehört“ versehen wurde.

Mittlerweile ist das Ergebnis da, und der Jubel groß in der Stadt am Fuße des Kappelbergs: Die Musikschule Fellbach hat mit ihrem inklusiven Ensemble „grenzenlos. . .“ den Publikumspreis des Musikschulpreises Baden-Württemberg 2025 gewonnen. Mit 1411 Stimmen belegte das Projekt den ersten Platz im landesweiten Online-Voting – und wird nun mit einem Preisgeld von 10 000 Euro ausgezeichnet.

„Dass so viele Menschen hinter unserer Idee stehen, ist ein starkes Zeichen – für Vielfalt, Teilhabe und die verbindende Kraft der Musik“, sagt der Musikschulleiter. Besonders würdigt Kuch „die hervorragende Arbeit unserer Lehrkräfte Claudia Bühlweiler, Florian Bony und Hans Fickelscher, die das Projekt betreuen.“

Das Ensemble „grenzenlos. . .“ wurde 2023 gegründet und vereint Menschen zwischen 19 und 72 Jahren – mit und ohne Behinderung, aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten. Es bietet die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren, voneinander zu lernen und sich über Musik zu begegnen – ganz ohne Barrieren. Das Fellbacher Projekt, so lobt auch der Landesverband der Musikschulen, „steht für gelebte Inklusion, kulturelle Teilhabe und ist ein inspirierendes Modell des Miteinanders“.

Das Repertoire wird gemeinsam erarbeitet, von den Lehrkräften passend arrangiert und bei öffentlichen Auftritten mit viel Begeisterung präsentiert. So war das Ensemble in Fellbach bei der Langen Kulturnacht und dem „Zamma-Komma-Fest“ zu hören, einen Auftritt gab es auch in der Landeshauptstadt beim „Forum für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ in der Liederhalle Stuttgart.

Jurypreis geht nach Bad Säckingen

Der „Hergehört!“-Musikschulpreis stand in diesem Jahr unter dem Motto „Vielfalt im Einklang – Musik als Raum der Begegnung“. Insgesamt hatten sich 20 Musikschulen aus ganz Baden-Württemberg beworben, sieben Projekte wurden für das Publikumsvoting nominiert. Neben dem Publikumspreis für die Musikschule Fellbach wurde der ebenfalls mit 10 000 Euro dotierte Jurypreis vergeben. Dieser ging an die Musikschule Bad Säckingen.

Die feierliche Preisverleihung fürs Fellbacher Projekt findet am 16. Juli in der Musikschule am Guntram-Palm-Platz statt.