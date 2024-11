Auszeichnung auf Focus-Bestenliste: Rems-Murr-Kliniken auf Deutschlands Spitzenliste

Die Rems-Murr-Kliniken vermelden zum Jahresausklang eine „besondere Anerkennung“. Wie die Kliniken selbst mitteilen, hat das Magazin „Focus Gesundheit“ die beiden Standorte Winnenden und Schorndorf als „Top-Nationales Krankenhaus“ ausgezeichnet und sie in ihre Liste der besten Krankenhäuser Deutschlands aufgenommen.

Was ist die Basis für die Bewertung von „Focus“?

Basis für diese Bewertung seien Recherchen und Analysen von Qualitätsberichten, medizinischen Zertifikaten und Umfragen bei Fachärzten gewesen. Insgesamt sind nach Angaben des „Focus“ die Daten von 1629 öffentlichen Krankenhäusern und 14 384 daran angeschlossenen Fachkliniken, beziehungsweise deren Spezialbereiche eingeflossen. Eine wichtige Informationsquelle für die Verifizierung und Ergänzung der Daten aus der Klinikbefragung seien die „strukturierten Qualitätsberichte“. Kliniken sind gesetzlich dazu verpflichtet, Qualitätsdaten zu erheben, zu dokumentieren und offenzulegen. Darin enthalten sind medizinische Kennzahlen, etwa Fallzahlen zu bestimmten Diagnosen und Therapien, wie auch strukturelle Kennzahlen, etwa die Anzahl der Mitarbeitenden.

Besonders hervorgehoben werden bei den Rems-Murr-Kliniken neben der Gesamtleistung auch spezielle Fachbereiche, die als „Top-Nationale Fachkliniken“ geführt werden, darunter die Wirbelsäulenchirurgie und die Refluxchirurgie in Schorndorf sowie die Bereiche Blasenkrebs, Lymphome, Proktologie, Parkinson, Rhythmologie und Risikogeburt und Pränataldiagnostik in Winnenden.

Maximal- und Schwerpunktversorger

Landrat Richard Sigel, der Aufsichtsratsvorsitzende der Rems-Murr-Kliniken, wertet die Auszeichnung als ein „gutes Signal in herausfordernden Zeiten“ und als ein Indiz für die gute medizinische Qualität beider Kliniken. Auch der Geschäftsführer André Mertel betont die Bedeutung der Auszeichnung und hebt die Leistung der engagierten Mitarbeitenden hervor, die mit ihrer Fachkompetenz eine hochwertige Patientenversorgung sicherten. In Winnenden biete man in vielen Bereichen Leistungen eines sogenannten Maximalversorgers. Und die Klinik in Schorndorf mache als Schwerpunktversorger vor, wie Patientinnen und Patienten in fast familiärer Atmosphäre mit hohem medizinischem Anspruch betreut werden könnten. Zudem zähle die Wirbelsäulenchirurgie dort zu den drei „Exzellenzzentren“ in Baden-Württemberg.

In der aktuellen Focus-Klinikliste 2025 sind 523 Krankenhäuser mit 1808 Kliniken und Empfehlungen für 60 Krankheitsbereiche erfasst.