Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales informiert auf seiner Website, dass das Bürgergeld monatlich im Voraus gezahlt wird. Demzufolge erfolgt die Auszahlung stets am Ende des aktuellen Monats für den folgenden Monat.

Bürgergeld wird Ende Juli überwiesen

Für den August 2024 wird das Bürgergeld spätestens am 31. Juli vom Jobcenter angewiesen. So wird sichergestellt, dass die Zahlungen am 1. August auf den Konten der Empfänger eingehen, sodass sie ihre laufenden Ausgaben decken können. Sollte es bei der Auszahlung des Bürgergeldes zu Verzögerungen kommen, sollten Betroffene sich an das zuständige Jobcenter wenden. Es ist jedoch zu beachten, dass auch bankseitige Verzögerungen möglich sind.

Die kommenden Auszahlungstermine

Im August erfolgt die Zahlung für den September. Da der 31. August auf einen Samstag fällt, wird das Bürgergeld voraussichtlich spätestens am 30. August überwiesen. Die Zahlung für Oktober sollte spätestens am 30. September erfolgen, der in diesem Jahr auf einen Montag fällt. Weitere Auszahlungstermine: