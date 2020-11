Feindliche Übernahme – So zerstört das Coronavirus menschliche Zellen

1 Die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases zur Verfügung gestellte Elektronenmikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus SARS-CoV-2, das von einem Patienten in den USA isoliert wurde und aus der Oberfläche von im Labor kultivierten Zellen austritt. Foto: Niaid-Rml/Zuma Wire/pa

Das Corona-Virus ist ein Körper-Killer: Es schädigt Organe, Gewebe und Zellen. Was Sars-CoV-2 mit den Zellen macht und wie sie in „Virusfabriken“ umgewandelt und so zerstört werden, haben Heidelberger Wissenschaftler untersucht.

Heidelberg - Die Schäden, die das Coronavirus im menschlichen Organismus auslöst, sind massiv. Das gilt nicht nur für Organe wie Herz, Lunge, Darm und Gehirn, sondern auch für die rund 100 Billionen Zellen im Körper. Erst werden sie von Sars-CoV-2 infiziert und dann nach und nach zerstört.

Doch was geschieht genau in den virenverseuchten Zellen? Wie bringt das Coronavirus den Tod in die kleinsten Einheiten des Organismus? Mirko Cortese von der Universität Heidelberg und sein Team haben das näher untersucht.

Zellen werden in Virusfabriken umgewandelt

Das Ergebnis ist erschreckend: Das Virus baut die Zellstrukturen radikal um, um sich „Replikationsgefäße“ für seine Vermehrung zu schaffen. Dieser Vorgang verläuft so schnell, dass das Immunsystem kaum Zeit hat zu reagieren und sich gegen die feindliche Übernahme zu wehren.

Lesen Sie hier: Corona-Visite in Heilbronn – Am Limit auf der Intensivstation

Die Studie ist in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals „Cell – Host & Microbe“ veröffentlicht.

Zellulärer Energiehaushalt kommt zum Erliegen

Innerhalb weniger Stunden überzieht das Virus das Zellinnere mit Blasen im Zellinneren, wie die Forscher berichten. Diese Blasen wachsen und verbinden sich zu regelrechten „Virusfabriken“.

Auch die eigentlichen Kraftwerke der Zellen, die sogenannten Mitochondrien werden umgewandelt, so dass der gesamte „zelluläre Energiehaushalt“ beeinträchtigt wird und schließlich zum Erliegen kommt.

Das Fazit der Heidelberger Wissenschaftler: „Unsere Studie liefert einen umfassenden dreidimensionalen Einblick in den Replikationszyklus von Sars-CoV-2 und in die Veränderung der Zellorganellen, die letztlich zum Absterben der Zellen führen.“

Lesen Sie weiter: Spätfolgen von Corona – Auf die Corona-Infektion folgt bleierne Müdigkeit