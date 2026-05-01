Auswirkungen für Urlauber: So schützt Griechenland seine Strände

Keine Imbissbuden, kein Wassersport und Remmidemmi mehr: Die Regierung in Athen stellt besondere Küstenabschnitte unter Naturschutz
Der Traum vom einsamen Strand – in den Mittelmeerländern erfüllt er sich immer seltener. An den touristischen Hotspots sind viele Küstenabschnitte mit Liegen und Sonnenschirmen regelrecht zugepflastert. Griechenland zieht nun die Reißleine: Besonders schöne und ökologisch gefährdete Strände werden unter Naturschutz gestellt. Die kommerzielle Nutzung wird dort stark eingeschränkt – Urlauber müssen umdenken.