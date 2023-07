Flüchtlinge in die Partnerstadt?

Auswirkungen des Kriegs in Kornwestheim

1 Anfang 2016: Schon bei der damaligen Flüchtlingskrise wurde die Hanspeter-Sturm-Stadionhalle zur Unterkunft umgebaut. Foto: /Susanne Mathes (Archiv)

Fast wie ein Nebensatz, eine zusätzliche, kleine Information kam sie daher – die Idee, die Kornwestheim in den Augen von Oberbürgermeisterin Ursula Keck bei den Problemen rund um die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine weiterhelfen könnte. Warum nicht geflohene Menschen von Kornwestheim in die Partnerstadt Weißenfels nach Sachsen-Anhalt bringen, damit sie dort leben können? „Dort gibt es geeignete Liegenschaften“, betonte Keck bei einem Termin mit Vereins- und Verbandsvertretern am Dienstagabend im Versammlungssaal der Galerie im Kleihues-Bau. Jüngst hatte sie Weißenfels bei den Schlossfestspielen besucht.