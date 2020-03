1 Ein Bild aus dem Training der letzten Woche: Trainer Pellegrino Matarazzo mit seiner Mannschaft. Foto: Pressefoto Baumann

An diesem Samstag traf sich das Team des VfB Stuttgart noch einmal auf dem Clubgelände – bevor das Training in der kommenden Woche gänzlich ausgesetzt wird. Auch der Verein mit dem Brustring muss die Nachrichtenlage abwarten.

Stuttgart - Kein Auswärtsspiel – kein Training: Wie der VfB Stuttgart in einer Pressemitteilung verkündet, kam das Team um Trainer Pellegrino Matarazzo an diesem Samstag noch einmal zusammen, bevor das Mannschaftstraining kommende Woche ausgesetzt wird.

Wie die DFL am Freitagnachmittag bekanntgab, wird der anstehende 26. Spieltag in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga verlegt. Auch das Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Sonntag fällt somit aus. „Ich begrüße die Entscheidung der DFL, weil die Gesundheit der Menschen vor den sportlichen und wirtschaftlichen Interessen stehen muss“, sagt VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger.

VfB muss die Nachrichtenlage abwarten

Die Mannschaft des VfB Stuttgart wird nun mindestens eine Woche pausieren. Hitzlsperger betont, dass der Fußball genau das tun sollte, was die restliche Bevölkerung in Deutschland auch tut: zu Hause bleiben und große Ansammlungen vermeiden. Auch der VfB Stuttgart müsse die Nachrichtenlage abwarten. Am kommenden Montag trifft sich der Vorstandschef mit den Klubvertretern aus der Bundesliga und 2. Bundesliga bei der DFL Mitgliederversammlung, um weiter über das Vorgehen zu diskutieren. Dieser Tag wird sicher neue Erkenntnisse bringen“, so Hitzlsperger.