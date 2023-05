1 Ein Jäger in seinem Element: Alfred Haas sorgt sich um den Zustand des Waldes. Foto: factum/Simon Granville

Mehr Menschen und ein zunehmend rüpelhaftes Verhalten beobachtet der Jäger Alfred Haas in seinem Revier im Kreis Böblingen. Auch um die Stuttgarter Bärenseen gibt es zuweilen eine Völkerwanderung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schönaich - Sein Revier gleicht einem Schilderwald: Alfred Haas hat unzählige Hinweise und Bitten aufgestellt. Dass die Wanderer an bestimmten Stellen nicht weitergehen, ihren Abfall mitnehmen und nicht lärmen sollen. Der Jäger aus Schönaich (Kreis Böblingen) formulierte die Regeln sogar in eingängiger Reimform. „Der Wald wird sehr missbraucht“, sagt der 56-Jährige. Dort würden sich immer mehr Menschen tummeln – erst recht, seit das Coronavirus die Gesellschaft in den Lockdown zwingt. Den Stress merkt er seinen Rehen an, denn sie sind weniger und dünner geworden. Der Förster Michael Seifert, der im Gebiet um die Stuttgarter Bärenseen tätig war, bestätigt seine Eindrücke, zumindest in Teilen.