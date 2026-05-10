Auswirkungen auch für Deutschland: Flugausfälle in Italien wegen Streiks zum Wochenstart

1 Zum Wochenstart kommt es in Italien zu Einschränkungen im Flugverkehr – mit Auswirkungen auch für deutsche Urlauber (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/Davide Bonaldo

Zum Wochenstart kommt es in Italien zu Einschränkungen im Flugverkehr. Bei Ita sollen rund 38 Prozent der Flüge ausfallen. Betroffen sind auch internationale Verbindungen.











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In Italien kommt es am Montag zu Störungen im Flugverkehr. Grund ist ein Streik bei der italienischen Flugsicherung und der Fluglinie Easyjet, wie aus einer Übersicht des Verkehrsministeriums des Landes hervorgeht. Die Streiks sind für die Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr angekündigt. Hinzu kommen noch auf einige Stunden begrenzte Aktionen an verschiedenen italienischen Flughäfen.