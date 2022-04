Auswirkung des Kriegs in der Ukraine

1 Eine Frau küsst einen Mann in Butscha, wo die russische Armee in den vergangenen Wochen Gräueltaten begangen haben sollen. Foto: dpa/Vadim Ghirda

Die Welt versucht Worte für die Gräueltaten von Butscha zu finden. Weitere Sanktionen gegen Russland werden folgen, wie auch die Aufrüstung der Nato. Unsere Redakteure beantworten Ihre Fragen – exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten.















Link kopiert

Seit sechs Wochen greift Putin die Ukraine an. Die Bilder aus dem Kiewer Vorort Butscha haben den russischen Angriffskrieg auf eine neue Stufe der Eskalation gehoben. Nicht, dass die Bombardements des Krankenhauses oder des Theaters in Mariupol weniger schrecklich gewesen wären, doch nun tragen die USA Beweismaterial zusammen, um den russischen Präsidenten Putin vor ein Kriegsverbrechertribunal stellen zu können.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Aktuelle Meldungen im Newsblog

Die Forderungen, dass sich Deutschland von russischen Öl- und Gaslieferungen unabhängig macht, werden jeden Tag drängender. Die Mahnungen der Wirtschaft, welche Folgen das haben könnte, werden lauter.

Millionen Ukrainer auf der Flucht

Und gleichzeitig haben Millionen von Ukrainern ihre Heimat verlassen, sind auf der Flucht, finden Schutz und Hilfe in Europa.

Die Folgen des Krieges sind immens und vielschichtig, die Fragen drängend, das Interesse unserer Leserinnen und Leser hoch. Daher bieten wir am Donnerstagabend, ab 19 Uhr, eine weitere Video-Veranstaltung an, in der Redakteure der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten auf Ihre Fragen antworten.

Wie läuft die Anmeldung zur Veranstaltung?

Die Runde wird moderiert von unserem Politikchef Rainer Pörtner. Er wird mit seinen Kollegen aus dem Politik- und dem Wirtschaftsressort auf die aktuellen Entwicklungen eingehen. Wenn Sie bei der Veranstaltung zuschauen wollen, müssen Sie sich im Vorfeld registrieren. Und zwar hier: www.stn.de/ukraine-talk.

Dort müssen Sie sich mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer zehnstelligen Kundennummer registrieren und erhalten dann eine Teilnahmebestätigung sowie den Zoom-Link.

Fragen vorab per E-Mail schicken

Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme ist ein Abonnement unserer Zeitung. Bis zu 400 Abonnentinnen und Abonnenten können teilnehmen. Sollten Sie noch kein Abo abgeschlossen haben, können Sie noch ein digitales Abo abschließen.

Ihre Fragen zu Putins Krieg in der Ukraine können Sie ab sofort unter chef@stzn.de, Betreff: Ukraine Talk, stellen.