In Stuttgart hat der Zeitverlust im Stau wieder zugenommen – sagt ein Verkehrsdatenanalyst.

Laut dem Verkehrsdatenanalyst Inrix haben Autofahrer in Stuttgart im Jahr 2023 wieder mehr Zeit in Staus verloren als im Jahr zuvor. Auch die bundesweit stauträchtigste Strecke verortet die Auswertung in der Region Stuttgart. Sie hat allerdings inhaltliche Unschärfen.











Stuttgart hat es wieder weiter nach oben geschafft: allerdings gilt das aktuell für eine Rangfolge, in der die führenden Plätze gar nicht so erstrebenswert sind. Laut einer Auswertung des Verkehrsdatenanalysten Inrix verloren Autofahrer in Stuttgart im Jahr 2023 im Schnitt 53 Stunden im Stau – verglichen mit der theoretischen Reisezeit, die möglich wäre, wenn es keinen vorübergehenden Stillstand gegeben hätte. Das sichert der Landeshauptstadt den zweiten Platz im Stauranking. Nur in Berlin geht es noch zäher voran.