Der Lieferdienst Wolt hat seine Bestellungen in Stuttgart ausgewertet. Auf Platz 1: Burger. Dabei gibt es Neuzugänge unter den Top 5 Burgersorten.

Pizza, Döner und Co. können einpacken. Laut Wolts neuester Statistik sind Burger das meistbestellte Gericht in Stuttgart. Und auch innerhalb der eigenen Klasse gibt es Neuigkeiten: Neben den ersten vier wenig erstaunlichen Plätzen, die von Cheeseburger, Chicken Burger, Hamburger und Bacon Burger eingenommen werden, ist Platz 5 ein Novum: der wird in diesem Jahr vom Veggie-Burger bestritten.

Die Nachfrage nach Veggie-Burgern soll in Stuttgart 2025 laut Wolt um satte 200 Prozent gestiegen sein. Damit liegt die Landeshauptstadt bei den Veggie-Burger-Bestellungen deutschlandweit auf Platz 4. Die dürfen übrigens vorerst weiterhin Veggie-Burger heißen, in der EU ist man sich beim Thema korrekte Bezeichnung vegetarischer Alternativen zum Schutz von Landwirten und Verbrauchern nicht einig geworden.

Top 5 Burger in Stuttgart:

1. Cheeseburger

2. Chicken Burger

3. Hamburger

4. Bacon Burger

5. Veggie Burger

Am liebsten essen Stuttgarter ihren Burger mit extra Käse. Foto: Irina Burakova/Adobe Stock

Bei den Extras wird die Rangfolge von Extra Käse angeführt. Fast so oft dürfen es auch Bacon, Mayo, ein extra Patty und scharfe Jalapeños on top sein. Was die Beilagen angeht, bleibt Stuttgart klassisch: Normale Kartoffeln … pardon: Pommes, auf Platz 1. Dahinter weiter abgeschlagen sind der amerikanische Krautsalat Coleslaw und Chicken Nuggets platziert. Dazu trinken die Stuttgarter am liebsten Cola.

Top 5 Extras:

1. Extra Käse

2. Bacon

3. Mayonnaise

4. Doppelte Patty

5. Jalapeños

Am häufigsten wird übrigens sonntags geordert, dicht gefolgt vom Freitag, und zwar abends zwischen 18 und 20 Uhr.

Aber auch was Eat-Ins, also Lokale zum vor Ort Verspeisen angeht, trendet der Burger in Stuttgart nach Jahren immer noch kontinuierlich: Erst vor wenigen Wochen haben Wavey’s Smashburger und eine Filiale der Berliner Restaurantkette Burgermeister in Stuttgart eröffnet. Letztere planen sogar schon das zweite Lokal in der Landeshauptstadt.