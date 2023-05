Das Leben in Frankreich, die Kinder in Stuttgart

Das Meer an der französischen Atlantikküste – der Hauptgrund für Christine auszuwandern. Foto: Christine Richardt

Frankreich ist ihr Leben, Stuttgart ihre Heimat. Die gebürtige Schwäbin und dreifache Mutter Christine ließ ihr altes Leben sowie ihre Kinder in Stuttgart zurück und startete in Frankreich neu. Ihre Geschichte.









Stuttgart/Seignosse - „Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich das Meer und die Dünen und wenn ich abends im Bett liege, höre ich den Ozean rauschen. Das ist für mich der absolute Luxus“, schwärmt Christine Richardt. Schon früh war die 49-Jährige heute Morgen mit ihren beiden Hunden an der Atlantikküste in Frankreich spazieren. Seit sie hier wohnt, hat sie keinerlei psychische Probleme mehr. Doch für dieses Leben, das sie jetzt führt, musste die gebürtige Schwäbin einiges zurücklassen und alte Brücken abbrechen: Bis vor fünf Jahren hat sie in Leonberg gelebt, zusammen mit ihren drei Kindern. Nach der Scheidung von ihrem Mann ist sie allein, ohne ihre Kinder und ohne fließendes Französisch, in die Gemeinde Seignosse in Frankreich ausgewandert. Christine erzählt von ihren Motiven, von Personen, die ihr mit Unverständnis gegenübertreten und von ihrem neuen Leben in Frankreich. Die Geschichte einer Stuttgarterin.