Auswanderer feiert in Hamburg: Konny Reimann wird 70: Süße Glückwünsche von Ehefrau Manuela

Konny Reimann hat am Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Dazu gab es für den Auswanderer nicht nur Zahlenluftballons und ein Essen mit der Familie, sondern auch eine dicke Liebeserklärung von seiner Ehefrau Manuela.
Er ist einer der bekanntesten Auswanderer der Republik: Konny Reimann (70) wagte mit seiner Ehefrau Manuela (56) vor mehr als zwei Jahrzehnten den großen Schritt und zog, begleitet von TV-Kameras, mit den beiden gemeinsamen Kindern von Hamburg in die USA. Inzwischen lebt das Ehepaar auf Hawaii. Den großen, runden Geburtstag am 10. September aber verbringen sie in ihrer alten Heimat.