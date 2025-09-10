Auswanderer feiert in Hamburg: Konny Reimann wird 70: Süße Glückwünsche von Ehefrau Manuela

Konny Reimann hat am Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Dazu gab es für den Auswanderer nicht nur Zahlenluftballons und ein Essen mit der Familie, sondern auch eine dicke Liebeserklärung von seiner Ehefrau Manuela.

Er ist einer der bekanntesten Auswanderer der Republik: Konny Reimann (70) wagte mit seiner Ehefrau Manuela (56) vor mehr als zwei Jahrzehnten den großen Schritt und zog, begleitet von TV-Kameras, mit den beiden gemeinsamen Kindern von Hamburg in die USA. Inzwischen lebt das Ehepaar auf Hawaii. Den großen, runden Geburtstag am 10. September aber verbringen sie in ihrer alten Heimat.

Manuela Reimann hofft auf "viele weitere Geburtstage" Auf ihrem Instagram-Account gab Manuela Reimann Einblicke in Konnys Ehrentag und widmete ihm süße Zeilen. "Happy Birthday, mein Cowboy", schrieb sie zu einem Bild, dass den Auswanderer auf einem grauen Sofa umringt von Luftballons zeigt. Der Jubilar, der natürlich Cowboyhut trägt, sitzt dabei ganz cool auf der Lehne und streckt die Fäuste in die Höhe. "Zum 70. Geburtstag wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und Gute", fuhr die 56-Jährige fort. "Ich freue mich so sehr, dass es dich gibt - und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Geburtstage gemeinsam feiern dürfen.

In ihrer Story zeigte sie dann noch, dass auch am Geburtstag die Familie im Mittelpunkt steht. Gemeinsam mit Tochter Janina samt Ehemann und Kind trafen sich Manuela und Konny Reimann in einem Lokal, um gebührend auf den Ehrentag anzustoßen. Janina war mit ihren Liebsten extra aus Portland angereist, um ihren Vater zum runden Geburtstag in Hamburg zu überraschen.

Auch Iris Klein und Mike Süsser gratulieren

Auch einige Promi-Bekanntschaften meldeten sich bereits, um Konny Reinmann zu feiern. Iris Klein (58) hinterließ ein "Happy Birthday". TV-Koch Mike Süsser (54), der ebenfalls aus Norddeutschland stammt, würdigte seinen Freund in einem längeren Kommentar: "Du bist nicht nur Deutschlands bekanntester Handwerker, sondern auch ein echtes Original - authentisch, bodenständig und immer mit einem Augenzwinkern. Dein Mut, Neues anzupacken, deine unermüdliche Energie und dein unverwechselbarer Humor sind seit Jahrzehnten Inspiration für mich und viele andere da draußen!"

2004 wanderten die Reimanns aus

Die Reimanns zählen zu den bekanntesten TV-Familien Deutschlands. Begleitet wurde die Familie bei ihrer Auswanderung im Jahr 2004 nach Texas vom RTL-Magazin "Extra" und der VOX-Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Auch zahlreiche Auftritte in Talkshows und Werbungen machten vor allem Konny Reimann, dessen Schnauzbart und Cowboyhut zum Markenzeichen wurden, bekannt. 2013 folgte die eigene Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" bei RTLzwei.

Ende 2015 zog es Konny und Manuela Reimann noch einmal an einen anderen Ort: auf die hawaiianische Insel O'ahu. In "Willkommen bei den Reimanns" zeigten sie ab 2022 bei kabel eins ihr neues Leben unter Palmen. Zuletzt dachte das Paar über eine weitere Auswanderung nach. Konny Reimann dürfte es also auch mit 70 Jahren nicht langweilig werden.