Auswahl von Geschworenen: Sieben Frauen, fünf Männer: Jury für Weinstein-Prozess steht

1 Die Jury für den Weinstein-Prozess steht. Foto: David Dee Delgado/UPI POOL via AP/dpa

Ein historisches Urteil wegen Sexualdelikten gegen Harvey Weinstein wurde kassiert. In New York wird der Prozess gegen den Ex-Produzenten neu aufgerollt - nun steht die Jury fest.











New York - Für die Neuauflage des historischen Prozesses gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen ist die Jury komplett. Sieben Frauen und fünf Männer wurden aus einem Pool von knapp 300 Menschen ausgewählt. Hinzu kommen sechs Ersatzjuroren. Die Auftaktplädoyers in dem Verfahren gegen den 73-Jährigen werden am Mittwoch in New York erwartet.