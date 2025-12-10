Der SWR hat neue Details zum deutschen ESC-Vorentscheid im kommenden Jahr bekanntgegeben. Unter anderem stehen das Datum für die Liveshow und das Konzept für das Auswahlverfahren der Acts fest.
ESC-Fans können sich einen Termin rot im Kalender markieren: "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" wird am 28. Februar live zur Primetime im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt. Dann wird sich beim deutschen Vorentscheid herausstellen, wer zum 70. Eurovision Song Contest nach Wien fahren darf. Welche Acts treten an?