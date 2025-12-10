Der SWR hat neue Details zum deutschen ESC-Vorentscheid im kommenden Jahr bekanntgegeben. Unter anderem stehen das Datum für die Liveshow und das Konzept für das Auswahlverfahren der Acts fest.

ESC-Fans können sich einen Termin rot im Kalender markieren: "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" wird am 28. Februar live zur Primetime im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt. Dann wird sich beim deutschen Vorentscheid herausstellen, wer zum 70. Eurovision Song Contest nach Wien fahren darf. Welche Acts treten an?

Mehrstufiges, internes Auswahlverfahren In der Samstagabendshow werden Solo-Künstlerinnen und -Künstler als auch Bands antreten. Diese werden durch einen internen Auswahlprozess ermittelt, wie der SWR als federführender Sender bekanntgegeben hat. Teil des mehrstufigen Verfahrens seien auch Songwriting-Camps gewesen, "in denen Artists mit international renommierten Songwritern und Producern gemeinsam Songs für den ESC entwickelt haben", heißt es in der Mitteilung. Die Auswahl von Songs und Acts sei anschließend durch Expertinnen und Experten aus der Musikbranche sowie einer internationalen Jury und Publikumsjurorinnen und -juroren getroffen worden. Die Acts, die am meisten überzeugen konnten, treten im Finale an.

Seit 70 Jahren zeige der ESC, wie kraftvoll und magisch die Musik als Verbindung sein kann, "aber auch, wie kontrovers immer wieder um Themen gerungen wird", erklärt Tina Sikorski als Head of Delegation beim SWR in einem Statement. "Ich freue mich sehr, dass wir mit der ARD den musikalischen Funken weitertragen. Beim deutschen ESC-Finale werden wir großartige Performances sehen und den perfekten Act finden, der Deutschland beim 70. Eurovision Song Contest leuchten lässt."

Die teilnehmenden Künstler sollen im Januar bekanntgegeben werden. Federführend für die ARD beim deutschen ESC-Finale und der Übertragung des Eurovision Song Contest ist der SWR in Zusammenarbeit mit BR und HR. Der SWR übernimmt 2026 erstmalig die Betreuung des Eurovision Song Contest. Zuvor lag die Federführung für den ESC beinahe 30 Jahre lang beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).

Dieses Jahr hatten RTL und die ARD unter dem Motto "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" in mehreren Shows nach dem deutschen Beitrag für Basel gesucht. Chefjuror war Stefan Raab (59). In der Finalshow entschied ein Zuschauervoting, dass Abor & Tynna für Deutschland antreten werden. Sie belegten am Ende den 15. Platz beim ESC in Basel. Im September wurde bekannt, dass es 2026 keine Kooperation zwischen ARD und RTL geben wird.

Der nächste ESC soll vom 12. bis zum 16. Mai 2026 in der Stadthalle in Wien stattfinden. Johannes Pietsch (24) aka JJ hat den Musikcontest mit seinem Gewinnersong "Wasted Love" nach Österreich gebracht.