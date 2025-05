1 Sean "Diddy" Combs steht derzeit wegen schwerer Anschuldigungen vor Gericht. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ddp images/Sipa USA

Am Montag ist in New York der Prozess um den gefallenen Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs gestartet. Während der Befragung der angehenden Geschworenen gab er im Gerichtssaal zu, "nervös" zu sein.











Link kopiert



Unter großem öffentlichem Interesse ist am Montag der Strafprozess gegen den gefallenen Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs (55) in New York gestartet. Während der Sitzung im Gerichtssaal gab der 55-Jährige laut "NBC News" vor Richter Arun Subramanian (46) zu, dass er zum Prozess-Auftakt "nervös" sei.