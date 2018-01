VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 Mit dieser Aufstellung könnte der VfB spielen

Von red/cu 19. Januar 2018 - 18:47 Uhr

Der VfB Stuttgart will am Samstag beim 1. FSV Mainz punkten und endlich den Auswärtsfluch besiegen. Doch welche Möglichkeiten hat Hannes Wolf in Sachen Aufstellung?





Stuttgart - Takuma Asano ist mit an Bord. Um den Japaner ranken sich zwar Meldungen, dass er beim VfB Stuttgart vor dem Absprung steht, doch so schnell verlässt er den Fußball-Bundesligisten nun auch wieder nicht. Allerdings läuft das Leihgeschäft mit dem FC Arsenal zum Saisonende aus, doch die Leistungen des Stürmers ließen in der Hinrunde zu wünschen übrig – so dass eine alternative Lösung schon jetzt denkbar ist.

Erst einmal ging es für Asano aber nach dem Abschlusstraining mit dem VfB und per Zug nach Mainz. Dort tritt der VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen die Nullfünfer an. Im Gegensatz zu Asano zählt Erik Thommy nicht zum Kader des VfB. Hannes Wolf gewährt dem Neuzugang vom FC Augsburg noch Zeit zur Eingewöhnung.

„Da ist richtig Dampf drin“

Auf ein körperbetontes Spiel stellt sich der Trainer insgesamt ein. „Da ist richtig Dampf drin“, sagt Wolf über das Aufeinandertreffen mit dem Tabellen-15. Mit einem Sieg könnten die Stuttgarter den Konkurrenten auf sechs Punkte distanzieren.

Wie eine mögliche Aufstellung des VfB aussehen könnte, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

