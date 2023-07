16 Geschlossener Auftritt: Die Torschützen Konstantinos Mavropanos und Philipp Förster (rechts) freuen sich mit Omar Marmoush (vorne) über den Sieg des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart ist beim 2:0-Sieg in Wolfsburg geordnet und geschlossen aufgetreten. Aber reicht das auch am Dienstag gegen den FC Bayern?









Wolfsburg - Selbst nach dem Abpfiff ist nicht Schluss gewesen. Der VfB Stuttgart blieb einfach in seiner Formation, nachdem der Schiedsrichter Sascha Stegemann die Begegnung in der VW-Arena beendet hatte. Geschlossen stand die Mannschaft auf dem Platz, so dass der Trainer Pellegrino Matarazzo und der Sportdirektor Sven Mislintat kurze Wege hatten auf ihrer Gratulationstour. Die Spieler wurden beglückwünscht und geherzt. 2:0 beim VfL Wolfsburg gewonnen, taktisch diszipliniert aufgetreten und spielerisch gefallen. Da kommt beim Fußball-Bundesligisten natürlich Freude auf, aber es machte sich auch Erleichterung breit.