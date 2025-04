Auswärtiges Amt empfiehlt Ausschluss: Russland nimmt am Weltkriegs-Gedenken in Sachsen teil

Russland nimmt am Weltkriegs-Gedenken in Sachsen teil

1 Um die russische Teilnahme am Weltkriegs-Gedenken in Torgau ist eine Kontroverse entbrannt (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder

Das Auswärtige Amt empfiehlt den Ausschluss Russlands vom Weltkriegs-Gedenken in Deutschland. Am Freitag wird der russische Botschafter trotzdem wieder bei einer Veranstaltung erwartet.











Link kopiert



Die Kontroverse um die Teilnahme russischer Vertreter an Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs spitzt sich weiter zu. Der russische Botschafter Sergej Netschajew will am Freitag im sächsischen Torgau an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Aufeinandertreffens US-amerikanischer und sowjetischer Soldaten an der Elbe teilnehmen.