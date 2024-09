Australische Popikone: Kylie Minogue geht auf große Welttour - samt neuem Album

Sydney - Australiens Pop-Ikone Kylie Minogue (56) geht im kommenden Jahr auf Welttournee - die größte seit mehr als zehn Jahren. "Wir starten in Australien, und das ist großartig", verriet sie im Frühstücksfernsehen des australischen Senders ABC. "Wir haben monatelang daran gearbeitet, und ich bin froh, dass wir die Nachricht endlich mit allen teilen können." Die Tour soll Mitte Februar in Perth starten.

Weitere Stationen nach Australien sind unter anderem Bangkok, Tokio und Manila, danach sollen mehrere Konzerte in Großbritannien folgen. Deutschland steht bislang nicht auf der Liste. Es würden aber bald weitere Termine bekanntgegeben, sagte Minogue. "Ich liebe es, auf Tour zu sein."

Neues Album nach nur einem Jahr

Minogue, mit mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Sängerin ihres Heimatlands, schwimmt mehr als 35 Jahre nach dem Start ihrer Musikkarriere auf einer neuen Erfolgswelle - dank ihres im vergangenen Jahr veröffentlichten 16. Studioalbums "Tension" mit dem Grammy-gekrönten Hit "Padam Padam".

Schon am kommenden Wochenende kommt die erste Singleauskopplung des neuen Albums "Tension II" heraus: "Lights. Camera. Action. That's it!!!" Einen Vorgeschmack auf den Dance-Pop-Song teilte die Sängerin kürzlich auf X.

Das ganze Album gibt es dann ab dem 18. Oktober im Handel. "Ich glaube, wir waren so richtig in Fahrt", sagte Minogue mit Blick auf "Tension II". "Wie das bei Alben oft der Fall ist, hatten wir einfach immer mehr Songs." Minogue, die auch als Schauspielerin bekannt ist, hatte 1988 ihr erstes Album "Kylie" präsentiert. Seit November 2023 war sie in ihrer ersten Las-Vegas-Show zu sehen.