Melbourne - Australien ist mit knapp über 30 000 Covid-19-Infektionen und 910 Todesfällen bisher verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen. Doch Melbourne und den dazu gehörenden Bundesstaat Victoria hat es deutlich härter getroffen als den Rest des Landes. Im vergangenen Winter auf der Südhalbkugel mussten die Menschen über 112 Tage hinweg einen der strengsten Lockdowns weltweit ertragen. Damals war ein Corona-Ausbruch außer Kontrolle geraten: Mehr als 20 000 Infektionen und 820 Todesfälle waren die Folge. Jetzt ruft ein neuer Ausbruch mit augenblicklich 26 Fällen ungute Erinnerungen daran wach.

Besonders beunruhigt sind die Behörden, da es sich um die indische Variante B.1.617.1 handelt. Laut Experten ist sie mindestens so ansteckend wie die in Großbritannien vorherrschende Variante B.1.1.7. „Wenn wir ein Familienmitglied infiziert vorfinden, dann ist meist der gesamte Haushalt angesteckt“, sagt Victorias Gesundheitsbeauftragter Brett Sutton. „Es geht wirklich schnell und führt zu einem exponentiellen Anstieg.“ Bei der Kontaktverfolgung an 150 Standorten, an denen Menschen möglicherweise dem Virus ausgesetzt waren, hätten die Gesundheitsbehörden bereits 10 000 primäre und sekundäre Kontakte identifiziert. Einige der Infizierten hatten Sportstadien, Restaurants, Fitnessstudios und Klubs besucht.

Viele Infizierte haben Sportstadien und Restaurants besucht

Australien reagiert stets mit drastischen Maßnahmen auf Covid-Ausbrüche. Auch dieses Mal müssen die Menschen in Melbourne zu Hause zu bleiben. Sie dürfen ihr Haus nur verlassen, wenn sie einem essenziellen Beruf nachgehen, um einzukaufen, Sport zu treiben, um im Notfall zu helfen oder um sich gegen Covid impfen zu lassen. Besuche und größere Versammlungen sind verboten, die Schulen stellen wieder auf Online-Unterricht um. Niemand darf sich weiter als fünf Kilometer von seinem Zuhause entfernen. Mehrere Bundesstaaten haben ihre Grenzen zu Victoria geschlossen und den Staat damit quasi isoliert.

Die derzeitigen Infektionen können alle auf einen Mann zurückgeführt werden, der nach einem Auslandsaufenthalt seine Quarantänezeit in einem Hotel in Südaustralien verbracht hatte. Seine Covid-Tests fielen zunächst negativ aus. Doch sechs Tage nach dem Rückflug nach Melbourne entwickelte er Symptome. Zweifel am System der Hotelquarantäne gibt es schon länger. Zwischenzeitlich war eine Isolierstation wie in Zeiten von Typhus und Cholera angedacht, doch die Politik konnte sich nicht dazu durchringen. Die Situation in Victoria scheint den Plänen nun Aufwind gegeben zu haben. So versprach Australiens Premierminister Scott Morrison, jetzt den Bau eines Quarantänezentrums in Victoria zu priorisieren.

Das Risiko wurde unterschätzt, das Impfen vernachlässigt

In der Kritik steht aber auch die bisher eher zögerliche Impfkampagne. Bisher sind weniger als vier Millionen Dosen ausgegeben worden – bei einer Bevölkerung von knapp 26 Millionen. Das liegt an Impfstoffengpässen, aber auch an einer gewissen Impffaulheit der Bevölkerung, die über Monate schon wieder ein normales Leben geführt hat. Viele sind zudem gegenüber dem AstraZeneca-Impfstoff skeptisch. „Ich sehe ein gewisses Zögern in meiner Familie und unter meinen Freunden“, berichtet Jodie Ingles, eine renommierte Medizinerin. Die meisten würden denken: „Warum sollte ich auch nur das winzigste Risiko eines Blutgerinnsels akzeptieren, wenn das Risiko, Covid zu bekommen, gleich Null erscheint.“