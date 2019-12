1 Die drei Wanderer waren mit ihrem Auto im Finke River liegen geblieben. Der Finke River ist einer der längsten Flüsse Zentralaustraliens. Außerhalb der Regenzeit ist er trocken und besteht nur aus einer Reihe von Wasserlöchern. Bei Unwetter kann er allerdings zu einem reißenden Strom werden. Foto: Wikipedia commons/Menphrad/CC BY-SA 3.0

Eine Australierin macht einen Ausflug im australischen Outback, als ihr Auto streikt. Zwei Wochen kämpft sie ums Überleben, bis ein Polizeihubschrauber sie findet und die 52-Jährige gerettet wird.

Alice Springs - Eine vermisste Frau in Australien hat fast zwei Wochen in einer entlegenen Buschregion überlebt. Tamra McBeath-Riley habe in der Zeit abgekochtes Grundwasser aus einem Wasserloch getrunken, berichtet die Polizei in der Region Central Australia.

Die 52-Jährige wurde den Angaben zufolge am Sonntagabend bei einer Suche mit Hubschraubern in der Gegend Stuarts Well südlich der Stadt Alice Springs entdeckt.

Zweiter Wanderer lebend gefunden

Auch der zweite der drei Freunde wurde inzwischen lebend gefunden. Ein Viehzüchter habe den Australier Phu Tran am Dienstagmorgen im Palmer Valley südlich der Stadt Alice Springs auf seinem Land entdeckt, teilte die Polizei im Bundesterritorium Northern Territory am Dienstagmorgen mit.

Der 40-Jährige habe aus Wasserlöchern getrunken, um sich am Leben zu halten, hieß es. Er werde nun in ein Krankenhaus gebracht. „Wir sind alle enorm froh, dass es ihm gut geht“, sagte die örtliche Polizeipräsidentin Pauline Vickery. „Ich nenne das ein Wunder.“ Eine 46 Jahre alte Vermisste werde noch gesucht. In der Gegend kann es um diese Jahreszeit bis zu 40 Grad heiß werden.

Auto bleibt im Flussbett stecken

Die 28 000-Einwohner-Stadt Alice Springs ist die einzige größere Stadt nahe dem geografischen Zentrum Australiens und liegt mindestens 1500 Kilometer von allen anderen großen Städten entfernt. Sie befindet sich im Northern Territory.

Tamra McBeath-Riley war nach Angaben der Polizei und laut Medienberichten am 19. November zusammen mit zwei Freunden und einem Hund für eine Spritztour mit dem Auto aufgebrochen, als der Geländewagen im Flussbett des Finke River liegen blieb.

Die Gruppe habe drei Tage lang versucht, ihr Fahrzeug zu retten, sagte die Australierin örtlichen Medien zufolge am Montag. Dann seien die drei Freunde weitergezogen, um anderswo Schutz zu suchen.

Ein dritter Wanderer wird noch vermisst

Die anderen beiden hätten sich schließlich in Richtung der Fernverkehrsstraße Stuart Highway aufgemacht, sagte McBeath-Riley. Sie sei mit dem Hund zurückgeblieben, der den langen Weg wohl nicht überlebt hätte. Wegen ihrer Freunde sei sie „zu Tode beunruhigt“.

Die Polizei hatte McBeath-Riley den Angaben zufolge finden können, weil sie eine Notiz in dem steckengebliebenen Wagen hinterlassen hatte. Ein Anwohner hatte die Beamten zuvor auf Reifenspuren aufmerksam gemacht, die zu dem Auto führten.

Lesen Sie hier: Kanada Grizzly tötet Komponisten beim Zelten in der Wildnis

Wie man in der Wildnis überlebt

Es muss nicht ein solcher Albtraum sein. Es genügt schon eine Autopanne im Wald und kein Handyempfang. Oder eine Solo-Wanderung, bei der man sich den Fuß verknackst. Plötzlich ist man mutterseelenallein, kein Mensch weit und breit, der helfen kann. Was ist jetzt zu tun? Acht Tipps für das Überleben in der Wildnis:

Wasser

Das Wichtigste: Eine Wasserquelle suchen. Wasser kann man aus fließenden oder stehenden Gewässern entnehmen. Je weiter man von der Zivilisation entfernt ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es verunreinigt ist. Kaltes Nass ist immer zu bevorzugen, weil warmes der perfekte Nährboden für Keime ist.

Um auf Nummer sicher zu gehen: Das Wasser mit Hilfe eines selbst gebauten Wasserfilters reinigen. Wie das geht? Einfach ein Stück Stoff, Kohle, Sand, Kies und Moss in ein Gefäß (etwa eine abgeschnittene Plastikflasche) stecken, mehrere Male Wasser durchlaufen lassen, bis die Materialien gesäubert sind.

Schlafplatz

Der Ort für die Nachtruhe sollte vor allem trocken sein. Bei kaltem Wetter kühlt man sonst zu schnell aus. Im Sommer zieht feuchter Untergrund Myriaden von Mücken an.

Wetterschutz

Eine Laubhütte aus abgestorbenen Ästen und Zweigen ist schnell gebaut. Alternativ kann man sich in eine mit Tannenzweigen bedeckte Kuhle legen und sich mit Laub wie mit einem Schlafsack zudecken. Noch besser ist eine Felsnische oder kleine Höhle, wo man vor Regen und lästigen Insekten geschützt ist.

Feuer

Als Zunder eignet sich jedes Brennmaterial, das schnell Feuer fängt – trockenes Holz, Nadeln, Tannenzapfen, Rinde, Holzmehl, Vogelfedern. Hartes Holz brennt länger, feuchtes hält Insekten fern. Am besten, man mischt beides.

Wenn kein Feuerzeug zur Hand ist, versucht man es auf die klassische Pfadfinder-Art mit Hilfe eines Feuerbohrers (ein hölzerner Stab wird mit den Handflächen schnell in ein flaches Holzstück gebohrt, um durch die Reibungshitze glühenden Holzstaub zu erzeugen) oder Steinen – am besten Feuerstein und Pyritgestein, das sehr häufig vorkommt und einen hohen Schwefelanteil hat.

Nahrung

Wer in heimischen Wäldern strandet, muss sich keine Sorgen ums Essen machen. Der Tisch der Natur ist reich gedeckt: Kiefernadeln und -blüten sind Vitamin-C-Bomben. Haselnüsse, Bucheckern und Edelkastanien sind ebenfalls gesund. Löwenzahn und Schilfwurzeln enthalten viel Stärke. Himbeeren, Brombeeren und Hagebutten ergänzen den Speiseplan. Ameisen, Heuschrecken, Larven, Schnecken und Regenwürmer sorgen für das notwendige Protein.

Tiere

Die Natur hat ihre eigenen Geräusche, die – wenn man sie nicht kennt – beunruhigen können. Generell gilt: Verhalten Sie sich ruhig, wenn sie wild lebenden Tieren wie Wildschweinen begegnen. Geraten Sie nicht in Panik, greifen Sie nicht zu Stock und Stein und laufen Sie nicht plötzlich davon.

Orientierung

Schon in einem Wäldchen kann man sich verlaufen. Suchen Sie sich deshalb einen entfernten Orientierungspunkt, auf den Sie zugehen und so die gewünschte Richtung einhalten. Landmarken wie Flüsse, Bäche, Waldgrenzen, Hügel, Berge und Senken helfen bei der Orientierung.

Werkzeug

Einen Speer, Hammer und Wanderstock kann sich jeder handwerklich halbwegs Begabte selber basteln. Die Kunst des Bogenbauens ist schon etwas für Fortgeschrittene.